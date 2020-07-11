شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: طاهر طاهر يلعب على أى حد فى الأهلى إلا رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق على صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب للأهلي، والتي كلفت القلعة الحمراء مبلغ 20 مليون جنيه بخلاف 5 ملايين إضافية "بونص".

قال عبد العال: طاهر لاعب جيد وأتمنى ألا يتعرض للإصابات، لأن المشكلة التي يواجهها هي تعرضه للإصابات الكثيرة، وأتوقع أن يكون له دور كبير مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بفضل إمكانياته العالية.

أرى أن طاهر محمد هو الأفضل بعد رمضان صبحي وبعد انضمامه للأهلي لا يمكن جلوسه إحتياطيا إلا لحساب رمضان فقط، لأن باقي اللاعبين في صفوف الأهلي عاديين ، ويستطيع اللعب على أي لاعب آخر في الأهلي والوحيد الذي لا يستحق المشاركة على حسابه بالفريق الأحمر هو رمضان صبحي.

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وعن قيمة الصفقة، رد عبد العال بأنه لا يهمه قيمة الصفقة أو عقد اللاعب مع الأهلي، لأن هذا رزق للنادي وللاعب.

شدد على أن طاهر لديه إمكانيات عالية وقادر على تحقيق بصمة قوية مع الأهلي بعد الانضمام إليه.