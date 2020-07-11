شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن انضمام ساسى وحازم إمام لمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك، انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي لاعى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.

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فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.

ويتواجد الزمالك حالياً فى معسكر بمدينة برج العرب حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.