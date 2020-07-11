شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف راتب شهر للاعبين تحفيزا لعودة المنافسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو الزمالك، راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.

فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.

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ويتواجد الزمالك حالياً فى معسكر بمدينة برج العرب حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر الخميس، بعدما غادرت النادى صباحا بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم يوم الخميس عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.