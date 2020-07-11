شكرا لقرائتكم الاهلي يتواصل مع حسين الشحات لبدء رحلة علاج جراحة "الفتاق" بـ"البدّال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواصل الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق لمتابعة حالته الطبية بعد إجراء عملية "الفتاق" خلال الفترة الماضية ويحرص طبيب الفريق وكذلك جهاز الكرة بقيادة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الإطمئنان بشكل مُستمر على حالة اللاعب الذي يخوض حالياً فترة نقاهة في المنزل بعد الجراحة وسيبدأ خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات في النادي بالتنسيق مع الجهاز الطبي الذى أوصى الشحات بالراحة في المنزل وعدم بذل أي مجهود للتعافي جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب ، ومن المقرر أن يبدأ الشحات فقرة تدريب بسيطة خلال أيام بالمران على دراجة منزلية "البدّال" كمرحلة أولى في رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق" التى ستُبعد الشحات عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر.

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ويواجه حسن الشحات حالة سوء الحظ خلال الفترة الحالية، بعدما أجرى منذ فترة قريبة عملية "الفتاق"، ليغيب عن تدريبات الأهلي ، ولم تكن عملية سوء الحظ في غياب اللاعب عن التدريبات الأولى للأهلي وحسب بسبب تأخره في اجراء الجراحة، ولكن كان بسبب توابع تلك العملية التي على الرغم من بساطتها باتت تهدد اللاعب بالغياب عن الأهلي خلال الأربع شهور القادمة، بما يعني غيابه عن بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تستأنف في سبتمبر المقبل من الدور نصف النهائي، بل ونهاية الموسم الجاري للشحات مع الأهلي.

على صعيد متصل ، إستفسر مسئولو الاهلي من الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادي فى سر غياب اللاعب مدة طويلة بعدما أعلن الطبيب المعالج للشحات أن الأخير يحتاج أربعة أشهر للعودة للملاعب.