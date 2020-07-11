شكرا لقرائتكم إتحاد اليد: نرفض المتاجرة..لولا منظومتنا المحترفة ما أصبحنا أبطال عالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ما تردد عن رغبة الاتحاد إقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك خارج مصر أمر غير مطروح بالمرة ، معلقاً في تصريحات صحفية : كلام غريب ولا يمت للواقع بصلة ، ولم نفكر فيه من الأساس أو يطرح للمناقشة كما أنه أمر مثير للبلبة في الوسط الرياضي ، مُشيراً إلى أن هدف الإتحاد هو الإستعداد الجيد لكاس العالم 2021 على أكمل وجه ، وعن قيد اللاعبين ، أشار نصر أنه لا و جود استثناءات خاصة لبعض الأندية ، مُشيراً إلى ان القيد سيفتح لجميع الأندية بموعد معلن ، وطالب المهندس هشام نصر بعدم المتاجرة بكرة اليد المصرية وعدم الزج بها في أي أزمات ، لانها منظومة محترفة تعمل من أجل حصد البطولات ، مشيرا " نحن منظومة مختلفة تعمل وفق ضوابط وقوانين من أجل مصر ولولا هذا ما أصبحنا أبطال العالم للناشئين .

وتوّج المنتخب المصري ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما في أغسطس الماضي بتغلبه على المنتخب الألماني بنتيجة (32ـ28) في المباراة النهائية بمقدونيا ، وهذه هي المرة الأولى التي تنال فيها مصر لقب البطولة، كما أنه اللقب العالمي الأول لكرة اليد المصرية منذ الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 التي أقيمت في القاهرة.

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وقرر الإتحاد المصرى لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجارى ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضى طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على أن تكون طبقا لما يلى..

استكمال مباريات دورى الناشئين والناشئات مواليد ٢٠٠٠، و٢٠٠٢ودورى عموم السيدات .. واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدورى الممتاز .. ومباريات الصعود بدورى الدرجة الأولى .. و فيما يخص دورى المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجارى على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للاعبى المنتخب القومى الاول استعدادا لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ وقبل البدء فى استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة فى المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.