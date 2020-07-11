شكرا لقرائتكم بارما في "العزل" بعد اكتشاف إصابة بكورونا في صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق بارما الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن الفريق دخل العزل بعدما جاءت نتيجة أحد منسوبيه إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وذكر بارما في بيان: أظهر الفحص الأخير حالة إيجابية لشخص ليس من اللاعبين. والحالة لم تظهر عليها أعراض وتم عزلها وفقا لقواعد اتحاد الكرة ووزارة الصحة. وسيبقى الفريق في المركز التدريبي في كوليكيو، حيث يتم مراقبة اللاعبين في الوقت الذي يستعدون فيه لمواجهة بولونيا يوم الأحد في الدوري.

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