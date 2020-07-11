شكرا لقرائتكم النجم الأحمر يسجل إصابات جديدة بكورونا بين لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النجم الأحمر الصربي لكرة القدم يوم السبت أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ستة لاعبين آخرين بعدوى فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19".

وأوضح النادي أن اللاعبين سيخضعون للعزل لمدة أسبوعين، ولن يشاركوا خلالهما في التدريبات، وكان النادي قد أعلن في 22 يونيو الماضي إصابة خمسة من لاعبيه، وذلك عقب احتفال الفريق بالتتويج بلقب الدوري الصربي للموسم الثالث على التوالي.

وشهدت صربيا تخفيف القيود المفروضة للتصدي لانتشار عدوى كورونا، في وقت مبكر مقارنة بدول أوروبية أخرى، وقد سمحت بإقامة الفعاليات التي تشهد حضورا كبيرا من جديد.

وكان نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد نظم سلسلة بطولات استعراضية مصغرة، لكنها توقفت وألغيت بعدما تبين إصابة عدة أشخاص بالعدوى، من بينهم ديوكوفيتش نفسه.