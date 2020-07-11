الدولي الإنجليزي السابق جاك تشارلتون يفارق الحياة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم السبت أن جاك تشارلتون لاعب منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم والحائز على كأس العالم توفي عن 85 عاماً.
وكان تشارلتون الذي عمل أيضا في مجال التدريب ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الفائزة بكأس العالم في 1966 التي احتضنتها إنجلترا، وقال بيان لأسرة اللاعب السابق إن مدافع ليدز يونايتد الأسبق توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال إنجلترا يوم الجمعة.
ونقلت "بي.بي.سي" عن بيان الأسرة قوله: لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة، وفي شتى مناحي الحياة.
وأضاف البيان: كان في غاية الأمانة وكان طيبا ومرحا وكان متميزا ودائما كان للناس وقت في حياته، وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة.
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