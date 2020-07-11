الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

ذكرت وسائل إعلامية أن الكاميرون لن تتمكن من استضافة مباراتيّ نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأفادت شبكة ”بي إن سبورتس“، نقلاً عن مصادر مطلعة لها، بأن هناك صعوبات لاستضافة مدينة دوالا الكاميرونية مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأضافت المصادر أن السبب في ذلك يرجع إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قد أعلن إقامة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام نصف نهائي بطولة الكونفدرالية من مباراة واحدة أيضًا في المغرب.

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ومن المقرر أن يلتقي الوداد والرجاء المغربيان مع الأهلي والزمالك المصريان، على الترتيب، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما سيواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وحسنية أكادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.

وأرسل الكاف خطاباً إلى الاتحادات المحلية ليوضح الموقف الخاص باستضافة الكاميرون لباقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، ومعايير إقامة نصف النهائي، وقاعدة التبديلات الخمسة.

وقال الاتحاد الإفريقي إن ”كاف بانتظار التأكيد من الكاميرون المستضيفة للنهائي على إمكانية استضافة مباراتي نصف النهائي؛ من أجل إخطار الأطراف المعنية بالأمر في حينه، تاريخ المباريات سيتم التأكيد عليه في موعد لاحق“.

أما عن نظام نصف نهائي البطولة، فقد أوضح الاتحاد الأفريقي: ”سيقام من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل بعد الوقت الأصلي يتم لعب وقت إضافي على شوطين كل منهما 15 دقيقة، وإذا ظلت النتيجة على التعادل بعد الوقت الإضافي سيتم تحديد الفائز من خلال ركلة الترجيح من نقطة الجزاء“.

كما اعتمد "الكاف" قاعد التبديلات الخمسة التي اقترحها الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل أزمة كورونا، خلال ما تبقى من مباريات في موسم 2019-2020.