تقارير: الكاميرون تضع "كاف" في مأزق بسبب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، أن دولة الكاميرون، رفضت استضافة مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية في شهر سبتمبر المقبل لكن دون تحديد البلد المستضيف للمباريات، مع التأكيد أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المنظم للنهائي.

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ووفقا لما جاء في الصفحة الرسمية لقناة "بي إن سبورتس الإخبارية" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن مصارد أكدت أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مبارتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت القناة أن المصادر أرجعت السبب إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون.

"كاف" قال في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة الحكومة في دولة الكاميرون قبل الإعلان بشكل رسمي عن المواعيد النهائية لمباراتي نصف النهائي، بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي.