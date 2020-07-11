"تقسيم اللاعبين لمجموعتين".. ساسي وحازم إمام ينضمان لمعسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري انضم الثنائي حازم إمام وفرجاني ساسي لاعبا نادي الزمالك، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما. وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه. وتم تقسيم اللاعبين في التدريبات لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.

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