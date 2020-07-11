نوريتش سيتي أول الهابطين رسمياً من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

هبط فريق نوريتش سيتي رسميا إلى دوري البطولة الإنجليزي (دوري الدرجة الأولى) عقب خسارته أمام ضيفه ويستهام 4 / صفر في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.

وتقمص ميشيل أنطونيو دور البطولة لويستهام بعدما سجل أهداف ويستهام الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 11 و46 و54 و74.

وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ورفع ويستهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.

وسجل هدفي واتفورد تروي دييني في الدقيقتين 52 و82 من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف نيوكاسل دوايت جايل في الدقيقة 23.

ورفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.