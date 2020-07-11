ليفربول 0- 0 بيرنلي .. فرصة خطيرة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة الـ35 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

وجاء تشكيل بيرنلي:

مرت نصف ساعة أولى من المباراة ولازال التعادل السلبي مستمراً وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول. في الدقيقة 33 وصلت الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء بيرلي ليراوغ الندافعين ثم سدد الكرة في قدم حارس المرمى.

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وفي الدقيقة 34 تقدم أندرو روبرتسون بهدف لليفربول.

وصلنا للدقيقة 45 من عمر الشوط الأول ولازال ليفربول متقدم بهدف نظيف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 34.

انتهاء الشوط الأول بالنتيجة ذاتها وانتظروا ملخصاً لأبرز أحداق الشوط الثاني فور بدايته: