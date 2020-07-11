محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة الـ35 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:
وجاء تشكيل بيرنلي:
مرت نصف ساعة أولى من المباراة ولازال التعادل السلبي مستمراً وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول. في الدقيقة 33 وصلت الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء بيرلي ليراوغ الندافعين ثم سدد الكرة في قدم حارس المرمى.
وفي الدقيقة 34 تقدم أندرو روبرتسون بهدف لليفربول.
وصلنا للدقيقة 45 من عمر الشوط الأول ولازال ليفربول متقدم بهدف نظيف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 34.
انتهاء الشوط الأول بالنتيجة ذاتها وانتظروا ملخصاً لأبرز أحداق الشوط الثاني فور بدايته:
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول 0- 0 بيرنلي .. فرصة خطيرة لصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.