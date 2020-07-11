السولية يواجه تعليقات مسيئة بـ"بلاغ": "هاحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قرر عمرو السولية نجم الأهلي ومنتخب مصر، التقدم ببلاغات ضد تعليقات حملت مضايقات واساءة لطفلته "ليلى" بسبب ملابسها، عقب نشر صورة تجمعهما على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وقال السولية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد نشر نماذج مه هذه "التعليقات": "بنتي ليلى لسه قالعة البامبرز من كام شهر، الكلام ده بيتقال على طفلة؟ ايه المرض ده ؟".
ووصف السولية، أصحاب هذه التعلقيات التي تنتقد ملابس طفلته التي لم يتعدى عمرها 3 سنوات، بالمرضى، مضيفاً :"دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بسببهم بنخاف على بناتنا وأهالينا ينزلوا الشارع عشان ما يتعرضوش لأذاهم ".
وأنهى "قررت التقدم ببلاغ ضد أصحاب الكومنتات ديه عشان اللى زى دول ما ينفعش يكبروا وسطنا، قررت أحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف ده".
كانت هذه تفاصيل خبر السولية يواجه تعليقات مسيئة بـ"بلاغ": "هاحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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