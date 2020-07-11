السولية يواجه تعليقات مسيئة بـ"بلاغ": "هاحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر عمرو السولية نجم الأهلي ومنتخب مصر، التقدم ببلاغات ضد تعليقات حملت مضايقات واساءة لطفلته "ليلى" بسبب ملابسها، عقب نشر صورة تجمعهما على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقال السولية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد نشر نماذج مه هذه "التعليقات": "بنتي ليلى لسه قالعة البامبرز من كام شهر، الكلام ده بيتقال على طفلة؟ ايه المرض ده ؟".



ووصف السولية، أصحاب هذه التعلقيات التي تنتقد ملابس طفلته التي لم يتعدى عمرها 3 سنوات، بالمرضى، مضيفاً :"دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بسببهم بنخاف على بناتنا وأهالينا ينزلوا الشارع عشان ما يتعرضوش لأذاهم ".

وأنهى "قررت التقدم ببلاغ ضد أصحاب الكومنتات ديه عشان اللى زى دول ما ينفعش يكبروا وسطنا، قررت أحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف ده".