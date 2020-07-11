بعد تسجيله "سوبر هاتريك" أنطونيو مهاجم ويستهام يحقق رقمًا قياسيًا

بعد تألقه الكبير وتسجيله لأربع أهداف "سوبر هاتريك" ، حقق ميشيل انطونيو مهاجم الهامرز رقمًا مميزًا مع فريقه خلال مباراة فريقه اليوم السبت أمام نوريتش سيتي بالبريميرليج.

وأصبح أنطونيو أول لاعب من وست هام يسجل 4 أهداف في مباراة بالدوري، منذ ديفيد كروس ضد توتنهام في سبتمبر 1981.

كما أن مهاجم الهامرز، أصبح

تاسع لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل 4 أهداف خارج ملعبه.

وساعد انطونيو، فريقه ويستهام برفع رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما هبط نوريتش سيتي إلى الشامبيونشيب بشكل رسمي.