بعد تسجيله "سوبر هاتريك" أنطونيو مهاجم ويستهام يحقق رقمًا قياسيًا

بعد تألقه الكبير وتسجيله لأربع أهداف "سوبر هاتريك" ، حقق ميشيل انطونيو مهاجم الهامرز رقمًا مميزًا مع فريقه خلال مباراة فريقه اليوم السبت أمام نوريتش سيتي بالبريميرليج.
وأصبح أنطونيو أول لاعب من وست هام يسجل 4 أهداف في مباراة بالدوري، منذ ديفيد كروس ضد توتنهام في سبتمبر 1981.
كما أن مهاجم الهامرز، أصبحتاسع لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل 4 أهداف خارج ملعبه.
وساعد انطونيو، فريقه ويستهام برفع رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما هبط نوريتش سيتي إلى الشامبيونشيب بشكل رسمي.
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