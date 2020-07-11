تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الـ 36

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019 -2020، قبل انطلاق الجولة الـ 36 من البطولة، بحيث جمع 80 نقطة، بتحقيق 24 فوزًا وثمان تعادلات وثلاث خسارات، أما برشلونة فيأتي في المركز الثاني بـ 23 فوز وسبع تعادلات و5 خسارات وجمع 76 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فيأتي في المركز الثالث بـ 36 نقطة وجمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 15 وخسارة 4 مباريات. اقرأ أيضًا.. الكعبي :زيدان صانع الإنجازات في ريال مدريد والقادم أفضل Advertisements واليوم السبت 11 يوليو يقابل فريق أوساسونا نظيره سيلتا فيجو على ملعب أل سادار في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة فيما يقابل فريق بلد الوليد نظيره برشلونة في تمام 19:30 بتوقيت القاهرة وأخيرًا أتلتيكو مدريد يقابل ريال بيتيس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة. ونقدم إليكم ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الـ 36 الجولة الـ 36 1- ريال مدريد برصيد 80 نقطة

2- برشلونة برصيد 76 نقطة

3- أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة

4- إشبيلية برصيد 63 نقطة

5- فياريال برصيد 57 نقطة

6- خيتافي برصيد 53 نقطة

7- ريال سوسيداد برصيد 51 نقطة

8- فالنسيا برصيد 50 نقطة

9- غرناطة برصيد 50 نقطة

10- أتلتيك بلباو برصيد 48 نقطة

11- أوساسونا برصيد 45 نقطة

12- ليفانتي برصيد 43 نقطة

13- ريال بيتيس برصيد 41 نقطة

14- بلد الوليد برصيد 39 نقطة

15- إيبار برصيد 36 نقطة

16- سيلتا فيجو برصيد 36 نقطة

17- آلافيس برصيد 35 نقطة

18- ريال مايوركا برصيد 32 نقطة

19- ليجانيس برصيد 29 نقطة

20- إسبانيول برصيد نقطة

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