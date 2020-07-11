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راحة 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي

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منح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي راحة 24 ساعة للاعبي الفريق غدًا الأحد .

ومن المقرر أن يستأنف النادي الإسماعيلي تدريباته يوم الإثنين المقبل إستعدادًا لإستكمال بطولة الممتاز 6 أغسطس المقبل .

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات

البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة ، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز الاكتفاء بالتقسمية الودية التى اقيمت صباح اليوم ومنح اللاعبين راحة من المران المسائى.

وخاض الفريق على مدار الأيام الماضية تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ، ضمن خطة الجهاز الفنى لاستعادة جاهزية اللاعبين لاستئناف المنافسات الرسمية.

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