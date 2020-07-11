انضمام فرجاني ساسي وحازم إمام لمعسكر الفريق

انضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما. الخاصة بهما. وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه

مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية. إفريقيا.وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسهمع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.

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