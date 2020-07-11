تشكيل بيرنلي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن شون دايتش المدير الفني لفريق بيرنلي عن تشكيل فريقه أمام ليفربول، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "أنفيلد" بعد قليل، ضمن الجولة الـ35 من الفريقين على ملعب "أنفيلد" بعد قليل، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل بيرنلي كالتالي: في حراسة المرمى:بوبي Advertisements في الدفاع: باردليسي، لونج، تاركوفيسكي، تايلور في الوسط: بيتيرز، برونهيل، ويستوود، مكنيل في الهجوم: رودريجيز، وود.

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