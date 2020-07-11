اللجنة الخماسية تبدأ أجتماعها مع مع أندية الدقهلية وكفر الشيخ

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع أندية الدقهلية وكفر الشيخ بالقسم الثالث في مقر الجبلاية. تناقش اللجنة الخماسية، عدد من أندية القسم الثالث، مقترحاتهم بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي وكذلك سيناريو استكمال الموسم الحالي. أندية القسم الثالث، مقترحاتهم بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي وكذلك سيناريو استكمال الموسم الحالي. تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث، حيث تجتمع اليوم السبت مع أندية الشرقية والاسماعيلية، فيما تلتقي وأندية كفر الشيخ في الثانية ظهرا بالمقر الرئيسي للاتحاد.

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