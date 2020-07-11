أحمد حجازي على مقاعد بدلاء ويست بروميتش أمام بلاكبيرن

شهدت التشكيلة الأساسية لفريق ويست بروميتش، التي أعلن عنها سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق، غياب أحمد حجازي وتواجده على مقاعد البدلاء، خلال المباراة التي ستنطلقالساعة الرابعة، ضمن منافسات الجولة الـ43 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.
وفضل المدرب الكرواتي، إجلاس أحمد حجازي علىمقاعد البدلاء، من أجل إراحته، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل أساسي بتشكيلته.
ويحتل ويست بروميتش المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة عن ليدز يونايتد المتصدر، فيما يحتلي بلاكبيرن المركز العاشر برصيد 59 نقطة.
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