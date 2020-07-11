الهلال أم النصر؟ إعلامي يُشعل الجدل حول مستقبل عبدالفتاح عسيري!

بات لاعب اهلي جدة، عبدالفتاح عسيري، حديث الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية، بعد رفضه أكثر من عرض لتجديد عقده مع الراقي، وتواتر تقارير صحفية تؤكد أن الهلال والنصر يريدان استقطاب نجم الاتحاد السابق في الميركاتو الصيفي 2020.

وكان لاعب اهلي جدة قد تسبب في قلق جماهير ناديه، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع “سناب شات”، وعلق عليها قائلا “خله يعيش بغفوته، الحين يعرف من فقد”.

وخلال الساعات الماضية، تحدث الكثيرون عن مستقبل عسيري، الذي يخل الفترة الحرة من عقده يوم الخميس المقبل، وهناك تضارب في الأنباء، بشأن تجديد عقده مع اهلي جدة، أو الرحيل إلى الهلال أو النصر.

ويؤكد الكثيرون أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا سيدخل في مفاوضات مع النصر في الأيام المقبلة، بعد دخوله الفترة من عقده، لكن الإعلامي خالد البدر أكد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن عسيري قريب من الانتقال إلى الهلال.

ونشر البدر مقطع فيديو للاعب اهلي جدة، وكذلك لقطات لكل من ثنائي الهلال أندريه كاريلو وسالم الدوسري، وعلق عليه بقوله “بس قولي كلمتين”؛ في إشارة إلى تواجد الثلاثي المميز بقميص الزعيم خلال الموسم المقبل.

من هو عبدالفتاح عسيري؟

عبدالفتاح عسيري، ابن مدينة جازان، هو من مواليد 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي في أغسطس 2016.

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ويمتاز اللاعب القصير “1.66 سم” بالمراوغة والسرعة والتصويب البعيد، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، والوسط المهاجم.

ولعب عسيري مع النمور في 60 مباراة، وسجل بقميص الاتحاد 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي خلال 106 مباراة، وأحرز مع الأهلي 21 هدفًا وصنع 34 هدفًا.

التنافس لا ينتهي

ويسعى الهلال والنصر دائمًا لضم أبرز اللاعبين في كرة القدم السعودية، ودائمًا ما تشهد فترات الانتقالات صراعًا كبيرًا بين قطبي الرياض للحصول على نجوم محلية وأجنبية.

ويتصدر الهلال حاليا منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم 5 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) وهي الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

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