اخبار الرياضه

بي ان سبورت تختار معلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 32، والمقرر لها مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020.

تقام مباراة القمة بين يوفنتوس وأتالانتا على ملعب آليانز ستاديوم تورينو، في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت .

تبث مباراة اليوفي واتالانتا على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، وستكون آخر مباراة تقام في الدوري الايطالي اليوم بعد مباراة لاتسيو ضد ساسولو ومباراة بريشيا ضد روما.

Advertisements

وتستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري الايطالي يوم غد الأحد بلقاء من عيار ثقيل بين نابولي وميلان على ملعب سان باولو، في نفس توقيت مباراة يوفنتوس واتالانتا اليوم (19:45 بتوقيت جرينيتش).

ويسعى يوفنتوس لمصالحة أنصاره بعد الخسارة الصادمة التي تعرض لها أمام ميلان الأسبوع الماضي بنتيجة 2/4، علمًا بأن رفاق رونالدو كانوا السباقين بتسجيل هدفين دون رد.

ولدى اتالانتا أمل في دخول معمعة المنافسة على لقب الدوري الايطالي، إذا ما تمكن من هزيمة يوفنتوس اليوم، ففي جعبته 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز الأول الذي يحتله اليوفي.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تختار معلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا