بي ان سبورت تختار معلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 32، والمقرر لها مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020.

تقام مباراة القمة بين يوفنتوس وأتالانتا على ملعب آليانز ستاديوم تورينو، في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

تبث مباراة اليوفي واتالانتا على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، وستكون آخر مباراة تقام في الدوري الايطالي اليوم بعد مباراة لاتسيو ضد ساسولو ومباراة بريشيا ضد روما.

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وتستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري الايطالي يوم غد الأحد بلقاء من عيار ثقيل بين نابولي وميلان على ملعب سان باولو، في نفس توقيت مباراة يوفنتوس واتالانتا اليوم (19:45 بتوقيت جرينيتش).

ويسعى يوفنتوس لمصالحة أنصاره بعد الخسارة الصادمة التي تعرض لها أمام ميلان الأسبوع الماضي بنتيجة 2/4، علمًا بأن رفاق رونالدو كانوا السباقين بتسجيل هدفين دون رد.

ولدى اتالانتا أمل في دخول معمعة المنافسة على لقب الدوري الايطالي، إذا ما تمكن من هزيمة يوفنتوس اليوم، ففي جعبته 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز الأول الذي يحتله اليوفي.

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