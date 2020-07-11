بيتزي: طلبت ضم البليهي لـ “سان لورينزو”.. ومحمد صلاح أشعل لقاء السعودية ومصر

تحدث الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، عن الفترة التي قضاها مع الأخضر، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا بالعمل في تدريب أحد المنتخبات العربية القوية.

وقال بيتزي في تصريحات عبر صحيفة “آس” بالعربية، أن المفاوضات كانت سهلة مع اتحاد الكرة السعودي، لتولي تدريب المنتخب، موضحا أنه وافق على العرض بكل سرور، وكانت تجربة رائعة للغاية بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه كانت فترة إيجابية بسبب المستوى الذي قدمه نجوم الأخضر.

وأضاف:” وجدت أن هناك لاعبين يقدمون أداءا ثابتا في العديد من المباريات، وعلاقتي باللاعبين كانت رائعة للغاية، مما جعلنا نكون منافسا شرسا في جميع المباريات التي لعبناها”.

وتابع بيتزي:” هناك تطور كبير حدث للاعبين بعد انتقال بعضهم للدوري الإسباني، بفضل التدريب بأعلى مستوى ومعايير، وأتمنى أن يحافظوا على مستوياتهم خلال الفترة المقبلة”.

طلبت ضم البليهي لـ “سان لورينزو”

وحول حقيقة المفاوضات بين سان لورينزو ومدافع الهلال علي البليهي، قال خوان بيتزي:” لم يتم عرض البليهي عليه في أى نادٍ، ولكني طلبت التعاقد مع اللاعب بالفعل، وبالنسبة للتدريب في السعودية فكل الفرق رائعة للغاية وهناك منافسة بين الجميع”.

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وكشف بيتزي أسباب ندرة المهاجمين السعوديين، وقال:” قلة المهاجمين السعوديين بسبب أن الأندية لا تعتمد على اللاعبين المحليين، وتقوم بشراء اللاعبين الأجانب من الخارج، وهو ما يقلل من فرص مشاركة اللاعب المحلي، وهذا يبطئ تطوره ويقلل من قدرته على التنافس”.

محمد صلاح أشعل لقاء السعودية ومصر

وبسؤاله عن لقاء منتخب مصر في مونديال 2018، قال بيتزي:” كانت مواجهة محفزة للغاية، وآخر لقاء لنا في دور المجموعات بكأس العالم، لأننا واجهنا أحد أكبر اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح، وكان هناك توقعات كبيرة من قبل جميع المشجعين الذين أتوا لتشجيعنا، قمنا بالإعداد للمباراة بتركيز كبير للغاية لتحقيق نتيجة إيجابية ونجحنا في تحقيق الانتصار في النهاية”.

وتحدث بيتزي عن إقالة المدربين بصفة مستمرة في الدوري السعودي، وعلق قائلا:”هذا الأمر ليس جيدا للفرق في الدوري، لأن كل مدرب يكون له طريقة معينة في اللعب، ولن يكون هناك هوية ثابتة للفريق، سيكون من الجيد للفرق أن تحافظ على طريقة اللعب لفترة معينة، وأن يكون هناك هوية للفريق وأسلوب لعب بغض النظر عمن هو المدرب”.

ووجه المدرب الأرجنتيني رسالة للجماهير السعودية، وقال:”أود أن أشكر جميع الأشخاص خلال إقامتي في السعودية، لقد شعرت بالراحة التامة، وأتمنى أن يواصل الجمهور السعودي تشجيعهم ومؤازرتهم للمنتخب، لأن أداء الأخضر يكون رائعا بوجود هؤلاء المشجعين الرائعين”.

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