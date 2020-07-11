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إصابة 50 لاعبًا من الدوري السعودي بفيروس كورونا

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علي راضي 0 تبليغ

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، عن ثبوت إصابة 50 لاعبا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، بفيروس المستجد “كوفيد 19”.

ونشر اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إحصائية لعدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 8 يوليو.

دوري كأس الأمير للمحترفين:

وأظهرت الإحصائية المنشورة، عن وجود 97 حالة، بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 50 لاعبًا و47 إداريًا وفنيًا من 16 نادٍ بالدوري السعودي.

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وأجرى مسئولو الدوري السعودي 1351 فحصًا مخبريًا على كافة اللاعبين والعاملين بالأندية في إطار الإجراءات المتبعة من جانب اتحاد كرة القدم، من أجل مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى:

وفي دوري الدرجة الأولى، تم ثبوت إصابة 25 لاعبا من 20 فريق بالمسابقة، بعد إجراء 781 فحص، ولم يتعرض أي إداري أو مدرب للإصابة.

يذكر أن اتحاد كرة القدم السعودي، أعلن عن عودة النشاط بدءا من 4 أغسطس المقبل، بعد توقف استمر لأكثر من 4 شهور، على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.

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