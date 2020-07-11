غيلان الشعلالي يتجاهل بطل القرن الحقيقي مفضلاً العودة إلى الترجي

تلقى الزمالك صفعة قوية من جانب النجم التونسي “غيلان الشعلالي” برفضه العرض المقدم من مرتضى منصور للانضمام لصفوف النادي الأبيض، مفضلاً العودة إلى ناديه القديم.

وجاء رفض غيلان الشعلالي للانضمام لصفوف الزمالك في نفس اليوم الذي انطلقت فيه الألعاب النارية داخل مقر النادي، احتفالاً بما يُعرف بـ “بطل القرن الحقيقي”.

واعلن الترجي عبر موقعه الرسمي، نجاحه في التعاقد مع غيلان الشعلالي في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات.

ونجح رئيس الترجي حمدي المؤدب، في مباغتة مرتضى منصور، وحرمان الزمالك من التعاقد مع متوسط ميدان منتخب تونس غيلان الشعلالي.

وكان الشعلالي قريبا للغاية من الانضمام للزمالك في صفقة انتقال حر، خلال فترة الميركاتو الصيفي 2020، بعد أن اتفق مع مالاتيا سبور التركي، على فك الارتباط وانهاء التعاقد بشكل ودي.

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وقال الشعلالي في تصريحات صحفية سابقة “اتممت اتفاقي مع مسؤولو الزمالك على الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن هناك متغيرات في عالم كرة القدم، وقد لا تتم الصفقة”.

وكان الترجي قد اعلن منذ أسبوع التعاقد مع ظهير الزمالك والنجم الساحلي السابق التونسي حمدي النقاز، في صفقة انتقال حر أيضًا، لتكون صفقة الشعلالي هي الثانية في الميركاتو الصيفي 2020.

يذكر أن غيلان الشعلالي كان يلعب في صفوف الترجي، قبل أن ينتهي تعاقده الموسم الماضي، وينتقل إلى مالاتيا سبور التركي، الذي لم يستمر معه طويلًا، ليقرر فسخ تعاقده، والعودة إلى ناديه السابق مجددًا.

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