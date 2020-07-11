عمرو السولية يتصدى للمُتحرشين على طريقة الفنان “شريف منير”

تعرض متوسط ميدان الاهلي عمرو السولية، إلى حالة تنمر جديدة، ضمن سلسلة الحالات الأخيرة، التي شهدها موقع “انستجرام”، ووقع ضحيتها بعض المشاهير في مصر.

وقام بعض متابعي عمرو السولية عبر حسابه على “انستجرام”، بالتنمر عليه، والتحرش بابنته الصغرى ليلى، من خلال تعليقاتهم على صورة تجمعه بطفلته.

ونشر لاعب وسط الاهلي عمرو السولية صورة له بصحبة ابنته ليلى، أمس الجمعة، لكنه لم يكن يتوقع ردة الفعل السيئة من جانب بعض متابعيه، بعد قيامهم بالتحرش بالطفلة ذات الثلاث سنوات ونصف.

وكان الفنان شريف منير قد تعرض لنفس الواقعة، بسبب نشره صور لبناته، عبر ذات الموقع منذ أسابيع قليلة، وقرر الانتقام من المتحرشين بتقديم بلاغات ضدهم لدى جهاز الشرطة.

ورفض عمرو السولية، تعليقات بعض متابعيه، التي يراها مستفزة ومثيرة للاشمئزاز، ووصف اصحابها بـ”الخنازير”، وتوعد محاسبة وردع هؤلاء عن طريق السير على خطى الفنان شريف منير، بتقديم بلاغات إلى الشرطة.

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