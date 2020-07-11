بث مباشر | شاهد ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول وبيرنلي” في أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 بالجولة الـ 35، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ليفربول وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 2، وقناة بي تي سبورت إكتسرا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ليفربول “آنفيلد روود”.

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سيسعى “ليفربول” إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي من اجل الوصول إلى النقطة الـ 95 من أجل الحفاظ على آماله في تحطيم الرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليج.

في المقابل لن يتنازل فريق “بيرنلي” عن الفوز وذلك من أجل مواصلة المنافسة على المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز السابع “شيفيلد يونايتد”.

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