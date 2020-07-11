غيابات مؤثرة في تشكيلة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

تقام بعد عصر اليوم السبت مباراة ليفربول وبيرنلي على ملعب آنفيلد روود في الجولة 35 من الدوري الانجليزي الممتاز، وستشهد غياب 7 لاعبين مؤثرين.

يغيب عن ليفربول قائد الوسط “جوردان هندرسون” بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة برايتون بالجولة الماضية من الدوري الانجليزي.

ومن المُستبعد عودة جوردان هندرسون للعب أي مباراة في المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

لكن المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” أكد على أن هندرسون سيرفع كأس الدوري الانجليزي بنفسه، وذلك خلال المؤتمر التقديمي لمباراة اليوم أمام بيرنلي.

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وسيواصل المدافع الدولي الكاميروني “جويل ماتيب” تغيبه عن صفوف ليفربول للمباراة الخامسة على التوالي، بسبب إصابة في الكاحل.

ولم يُشارك جويل ماتيب /28 عامًا/ سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات لليفربول على جميع الأصعدة، كانت أمام إيفرتون لمدة 72 دقيقة عند استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.

ومن المتوقع غياب لاعب ثالث عن صفوف ليفربول اليوم هو لاعب الوسط الويلزي “كريستي ديفيز” بداعي إصابة في الركبة.

أما بيرنلي، سيغيب عن صفوفه الهداف آشلي بارنز، ولاعب الوسط جاك كورك الذي أصيب أمام كريستال بالاس في نهاية يونيو الماضي، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع ماثيو لوتون وبن مي.