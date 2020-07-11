اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم نجوم منتخب مصر في الميركاتو الصيفي

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة، حقيقة دخول النادي في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني المصري، والمحترفين في الدوري الإنجليزي.

وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات تليفزيونية: “الثنائي محمود حسن “تريزيجيه”، وأحمد حجازي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري”.

وأضاف: “المدير الفني فابيو كاريلي لم يحسم الصفقات الجديدة التي ستنضم لصفوف فريق الاتحاد وسنحسم الملف كاملا بعد نهاية الموسم الحالي، والذي نسعي خلاله لتقديم مستوي جيد في الدوري السعودي“.

وتابع صادق: “المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة”.

وأتم دياب تصريحاته قائلا: “حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا، ولا نعلم حتى الآن أي شئ عن الأنباء التي تخرج من وقت لآخر بشأن المفاوضات معه.

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