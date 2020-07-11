بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وبيرنلي” في أهم مباريات اليوم السبت 11-7-2020 بالجولة الـ 35، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت إكتسرا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

سيسعى “ليفربول” إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي من اجل الوصول إلى النقطة الـ 95 من أجل الحفاظ على آماله في تحطيم الرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليج.

في المقابل لن يتنازل فريق “بيرنلي” عن الفوز وذلك من أجل مواصلة المنافسة على المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

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ويحتل “بيرنلي” المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز السابع “شيفيلد يونايتد”.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وبيرنلي” في البريميرليج انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “تيرف مور” يوم 31 أغسطس 2019.

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ليفربول 0-0 بيرنلي

????️ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 35)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الـ 35 بالدوري الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة ليفربول: أليسون – ويليامز – جوميز – فان دايك – روبرتسون – فينالدوم – فابينيو – جونس – صلاح – فيرمينو – ماني.

أليسون – ويليامز – جوميز – فان دايك – روبرتسون – فينالدوم – فابينيو – جونس – صلاح – فيرمينو – ماني. ???? تشكيلة بيرنلي: بوبي – باردسلي – لونج – تاركوفسكي – تايلور – بيترس – ويستوود – براونهيل – ماكنيل – وود – رودريجيز.

بوبي – باردسلي – لونج – تاركوفسكي – تايلور – بيترس – ويستوود – براونهيل – ماكنيل – وود – رودريجيز. “1????بداية المباراة..

“5 اول ركنية في المباراة لصالح ليفربول، ترسل مباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة يشير إلى خطأ عكسي على ماني.

“10 كيفين لونج ينقذ بيرنلي من الهدف الاول بعدما اخرج كرة كانت في طريقها إلى محمد صلاح المنفرد بمرمى بوبي.

“12 ضربة حرة مباشرة لليفربول من مكان جيد، يتولى تنفيذها محمد صلاح ولكن تسديدته اخطأت المرمى.

“16 كورتيس جونس كاد يسجل الهدف من تسديدة جيدة من داخل منطقة الجزاء ولكن بوبي يتصدى لها.

“17 ثنائية رائعة بين فيرمينو وصلاح داخل منقطة الست ياردات، ليسددها الاخير بيمناه ولكن بوبي يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

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