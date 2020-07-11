رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُقاتل من أجل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُقاتل من أجل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثف النادي الأهلي مفاوضاته في الساعات القليلة الماضية مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من النادي الإنجليزي.
ويريد الأهلي شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي بعدما طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سرعة إنهاء هذا الأمر.
وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.
ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.
وهناك ترحيب من جانب نادي هيدرسفيلد بفكرة بيع رمضان صبحي للأهلي وتخفيض المبلغ المطلوب لبيع اللاعب ولكن بشرط أن يناسب النادي.
ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد يصل إلى حوالي 3.6 مليون يورو خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.