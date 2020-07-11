رياضة | وست هام يسحق نوريتش سيتي ويُرسله إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وست هام يسحق نوريتش سيتي ويُرسله إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نوريتش سيتي، أول الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد خسارته الكبيرة أمام ضيفه وست هام يونايتد، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقمص ميشيل أنطونيو دور البطولة لويستهام بعدما سجل أهداف ويستهام الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 11 و46 و54 و74.

وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ورفع ويستهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز واتفورد على نيوكاسل 2/1.

وسجل هدفي واتفورد تروي دييني في الدقيقتين 52 و82 من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف نيوكاسل دوايت جايل في الدقيقة 23.

ورفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.