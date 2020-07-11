رياضة | رامي ربيع يكشف كواليس انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رامي ربيع يكشف كواليس انتقال طاهر محمد إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا رامي ربيع، ، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.

وخلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" قال رامي ربيع: "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهليو لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع للاهلي".

وأضاف: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".

وتابع: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".