رياضة | نجم الأهلي السابق: أتمنى ضم "السولية" إلى المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: أتمنى ضم "السولية" إلى المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا رامي ربيع، إن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب حاليًا، هو أفضل مدير فني داخل مصر.

و خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أكد رامي ربيع: "هدفي في مرمي إنبي في نصف كأس مصر هو الأجمل في مسيرتي، وعماد متعب مثلي الأعلي وأفضل مهاجم رأيته يتحرك داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "مصطفي محمد أفضل مهاجم حالياً ورمضان صبحي وبن شرقي الأفضل عموماً في الدوري".

وأخنتم: "أتمني تواجد السولية في صفوف المقاولون العرب فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات عالية ويخدم أي فريق".