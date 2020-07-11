رياضة | ماني: أرغب باستكمال مشواري مع ليفربول بجانب صلاح وفيرمينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماني: أرغب باستكمال مشواري مع ليفربول بجانب صلاح وفيرمينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي بأنه يرغب في استكمال مشواره في الريدز بجانب المصري محمد صلاح والبرازيلي ربيرتو فيرمينيو .

وقال ماني على تسجيل ثلاثي الهجوم 250 هدفًا مع الريدز :" أنا أعتقد أن هدفنا في ليفربول هو تسجيل 250 هدفا أخرى والفوز بألقاب إضافية ".

وتابع :" تسجيل 250 هدفًا رقم رائع ليس سهلا اللعب في إنجلترا وتسجيل هذا الكم من الأهداف، هو أمر رائع خاصة مع وجود فرق جيدة كثيرة ومدافعين أقوياء، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس سهلًا".

وأنهى ماني قائلًا :"دائما نحاول العمل بكد لنتحسن من أجل تقديم الأفضل للفريق، أعتقد أن الجميع قادر على اللعب مع هذين الرائعين صلاح وفيرمينيو، تحتاج فقط لتكون لائقا ثم تلعب بجوارهما لأنهما يجعلان كل شيء سهلا لي ولك".