رياضة | عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الهجوم الشديد الذي تعرض له بالساعات الماضية من قبل بعض الجماهير.

وكانت الجماهير وجهت انتقاد حاد للاعب، والذي تحدث إلى صحيفة في بلاده مؤكدًا أنه كان قريب من الدوريات الأوروبية ولسوء حظه تواجد داخل القلعة الحمراء لا أفق الشروط مع مولودية الجزائر.

وكذب اللاعب تلك التصريحات، مؤكدًا على أنه لم يقصد ذلك المعنى، وإنما قال من سوء حظه عدم التواجد في أوروبا، وأنه حاليًا داخل أفضل فريق بالقارة السمراء.

ونشر ديانج جزء من حواره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليه:"هذا أنا أقول إنني سعيد للغاية بكوني جزء من الأهلي أعظم ناد في إفريقيا".

ويعد ديانج، واحد من أفضل لاعبي الوسط بالدوري المصري، ويلعب بشكل أساسي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، سواء بالدوري أو دوري أبطال إفريقيا.