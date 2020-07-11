رياضة | اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي أحمد صادق دياب، إن إدارة ناديه لم تفاوض حسام عاشور، قائد النادي الأهلي من أجل التعاقد معه.

وخلال تصريحات على قناة "النهار" قال دياب :"المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة، ونحسم الصفقات في الأيام القادمة".

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وأكد دياب "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا".

وكان مجلس النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات لعاشور وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي.

جدير بالذكر أن شارك عاشور مع الفريق الأول في القلعة الحمراء منذ عام 2003، وتوج معه بـ35 لقبا خلال مسيرته، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.