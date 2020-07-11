رياضة | نجم الأهلي غاضب بسبب واقعة ابنته

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي غاضب بسبب واقعة ابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مقاضاة عدة أشخاص تدخلوا لإهانة ابنته والتنمر عليها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجموعة من الأشخاص، تنمروا على إبنة اللاعب وبدأوا في توجيه بعض الكلمات البذيئة، بعدما قام بنشر صورتها، وفوجئ بمطالبته باحتشامها وارتدائها الحجاب.

وأكد السولية، أن ابنته لم تتعدى عمر الثلاث سنوات ونصف، مندهشًا أن يلتفت الأشخاص لملابس طفلة في هذا العمر، معلنًا مقاضاته لتلك الأفعال.

ويستعد النادي الأهلي، لاستئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لعودة مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.