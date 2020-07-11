رياضة | الأهلي يوافق على طلب الإتفاق السعودي بشأن "أزارو"

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على طلب الإتفاق السعودي بشأن "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حصول نادي الاتفاق السعودي على موافقة من النادي الأهلي، بشأن استمرار المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير، أن إدارة النادي الأهلي وافقت على تمديد إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى فريق الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت صحيفة "الرياض السعودية"، أن أزارو هو من تسبب في تأخير إعلان تمديد عقده إثر طلبه زيادة مالية جديدة على العقد السابق المبرم بين الطرفين، وهو ما ترفضه لوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة عن تواجد اللاعب المغربي خلال الأيام الماضية في إحدى الصالات الخاصة في مدينة الأحساء من أجل مواصلة تدريباته الفردية بعد امتناعه عن الدخول في تدريبات الاتفاق الجماعية.

ويلعب أزارو ضمن صفوف الفريق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، منذ يناير الماضي، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.