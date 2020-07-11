رياضة | يوفنتوس يخوض قمة كروية أمام أتالانتا من أجل استعادة بريقه المفقود

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخوض قمة كروية أمام أتالانتا من أجل استعادة بريقه المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول نادي يوفنتوس استعادة تركيزه أمام أتالانتا اليوم من أجل تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس المتصدر على مضيفه ميلان بهدفين يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يخسر برباعية قاسية إذ استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق حيث جاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني.

لكن النتيجة لم تكن كارثية بالنسبة ليوفنتوس نظرا لأن ملاحقه المباشر لاتسيو سقط على ملعب ليتشي المتعثر بهدفين مقابل هدف، ليبقى يوفنتوس في الصدارة بفارق سبع نقاط عن لاتسيو.

وقال ساري "ظهرنا بشكل جيد طوال 60 دقيقة، سيطرنا على المباراة، ثم حلت العتمة لكن ليس هناك ضرورة للحديث المطول عنها بما أن لدينا مباراة بعد أيام قليلة".

وأضاف "الأمر حدث مع فرق أخرى لأنها فترة صعبة على الجميع من الناحيتين الجسدية والذهنية، علينا أن نتحلى بالهدوء ".

وسجل يوفنتوس أربعة انتصارات متتالية منذ استئناف الدوري الإيطالي في 22 يونيو الماضي. بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في جميع المباريات منذ العودة بما في ذلك مباراة ميلان.

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وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا في أربع مباريات قبل أن يغيب عن مباراة ميلان للإيقاف لكنه سيعود أمام اتالانتا بجانب ماتييس دي ليخت.

وسجل رونالدو 26 هدفا في الموسم الحالي ليحل ثانيا في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.

وينبغي على ساري أن يشعر بالقلق إزاء القدرات الهائلة التي يمتلكها اتالانتا حيث يمتلك أقوى خط هجوم برصيد 85 هدفا خلال 31 مباراة فيما سجل يوفنتوس 65 هدفا لكن يوفنتوس يمتلك أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 30 مرة مقابل 39 هدفا سكنت شباك اتالانتا.

فترة التوقف بسبب كورونا أثرت بالسلب على لاتسيو حيث خسر ثلاث مرات في أخر خمس مرات ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الصدارة بعد أن كانت نقطة واحدة تفصله عن يوفنتوس في مارس الماضي.

وقال إيموبيلي الذي سجل هدفين فقط منذ العودة "بعد فترة الإغلاق الكلي لم أعد كما كنت، علي أن أتحلى بالهدوء مجددا، ليس هذا تشيرو الحقيقي، ينبغي علي القيام بالمزيد".

وأضاف "لم يعد بإمكاننا أن نقوم بالأمور التي كنا نفعلها من قبل، لا نقوم بالترفيه عن المشجعين، من الناحية الجسدية لسنا في حالتنا الأفضل".

ويلتقي لاتسيو يوم السبت مع ساسولو الذي حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في أخر خمس مباريات فيما يلتقي روما مع بريشيا المتعثر.