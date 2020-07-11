شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: جاهزون لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، جاهزية فريقه لاستئناف الدوري العام.

وقال «عثمان» أثناء حضوره مران الفريق إن «الدراويش» اسم كبير في عالم كرة القدم، ويجب على كل اللاعبين إدراك ذلك، نافيًا وجود أي مشاكل في عقود اللاعبين.

وشدد «عثمان» على أن الموسم الجديد يشهد خطة جديدة لحصد البطولات، والمنافسة عليها بقوة، وتصعيد عدد من قطاع الناشئين بالنادي.

وأقيمت صباح اليوم السبت تقسيمة ودية بين لاعبي الفريق، تم خوضها على 3 أشواط على ملعب الإسماعيلية الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة الفرنسى جوميز، من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية.