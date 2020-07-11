شكرا لقرائتكم تيجانا فى ذكرى رحيل الغزال إبراهيم يوسف: لن ننساك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على رثاء شقيقه الراحل إبراهيم يوسف نجم النادى الأبيض والكرة المصرية السابق، فى ذكرى رحيله عن عالمنا وقال إسماعيل يوسف "تيجانا" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"مر من الزمن الكثير لم ولن أنساك يا غزال ولازلت أتمنى إنك علي قيد الحياه وأن وفاتك مجرد حلم بوفاتك تركت في قلبي وجع وقصه ألم لن تنتهي لن أنساك ماحييت رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى حبيبي يا غزال والله وحشتنى".



تيجانا

تمر اليوم السبت الذكرى السابعة لوفاة إبراهيم يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل عن عالمنا يوم 11 يوليو 2013، إثر أزمة قلبية كتبت المشهد الأخير فى رحلته مع الحياة، ويملك الراحل تاريخاً مرصعاً بالإنجازات والبطولات مع القلعة البيضاء خاصة الكرة المصرية عامة حتى لقب بـ"الغزال"، وهو من مواليد حى إمبابة بمحافظة الجيزة فى الأول من يناير عام 1959، ويعتبر الغزال أفضل من شغل مركز قلب الدفاع وبالتحديد مركز الليبرو فى الكرة المصرية.

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فاز بالعديد من الألقاب مع نادى الزمالك، حيث تُوج بلقب الدورى ثلاث مرات أعوام 1983 و1984 و1988، كما فاز بلقب كأس مصر عامى 1979 و1988 وفاز بلقب دورى أبطال أفريقيا "النسخة القديمة" مرتين عامى 1984 و1986، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة عام 1988.

أما على الصعيد الدولى فقد فاز إبراهيم يوسف بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى تحت قيادة الكابتن محمود الجوهرى عام 1986، وفاز بالميدالية البرونزية فى دورة حوض النيل عام 1983.

وعن الألقاب الفردية فقد فاز الغزال بلقب أفضل ليبرو فى كأس الأمم الأفريقية عام 1984، وفاز بلقب أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وفز بلقب ثانى أفضل لاعب أفريقى تبعا لتصنيف مجلة فرانس فوتبول عام 1984 وفاز بلقب ثالث أفضل لاعب تبعا لنفس المجلة عام 1985.

وكان الغزال عضو فى جهاز الشرطة وتدرج فى الرتب حتى وصل إلى رتبة اللواء، بالإضافة إلى أنه درب فريق نادى الزمالك تحت سن 17 سنة، فى أول أيام شهر رمضان الكريم بعد تناول الإفطار مع أسرته، ذهب إلى المسجد من أجل صلاة العشاء والتراويح وعاد ليجلس مع أسرته ولكن اشتد عليه التعب، ليصاب بأزمة قلبية، وهى الأخيرة التى تعرض لها، حيث وافته المنية ورحل عن عالمنا.