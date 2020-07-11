شكرا لقرائتكم مختار مختار يصطحب قائمة الإنتاج بالكامل و4 ناشئين لمعسكر شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على اصطحاب جميع لاعبيه لمعسكر شرم الشيخ وكذلك أربعة ناشئين مواليد 99 لتجهيز جميع اللاعبين لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ويغادر الفريق متوجهاً لشرم الشيخ مساء اليوم بعد أداء التمرين المسائى ويتطلع جهاز الإنتاج لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.

وتعافى طبيب الإنتاج الحربى الذى أثبتت المسحة الثانية إصابته بكورونا، حيث دخل فى عزل منزلى لمدة 14 يوماً وتناول العقاقير الطبية طبقاً للبروتوكول المتبع بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجاءت المسحة الثالثة له سلبية ليقترب من العودة لممارسة عمله بشكل طبيعى