شكرا لقرائتكم أحمد بلال : تصريحات ديانج تم فهمها خطأ وانتقاله من مولوديه للأهلى نقلة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر احمد بلال نجم النادي الاهلى السابق التعليقات حول تصريحات اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الاهلى

والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، أن سوء الحظ منعه من الانتقال إلى إحدى الدوريات الأوروبية، وساهم فى لعبى للفريق الأحمر، وذلك لأسباب مادية مرتبطة بطلبات فريقى الأصلى مولودية الجزائرى.

واستطرد بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب في تصريحاته الاعلامية اعلن عن حبه وامتنانه للتواجد داخل ضمن صفوف الاهلى وبالتالي منغير المنطقي أن يطلق التصريح وعكسه في نفس ذات الوقت

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وعن انتقال اللاعب للأهلي قال بلال : منغير المنطقي أن نقارن النادي الاهلى باي فريق بافريقيا فهو الاكبر والاهم داخل القارة ببطولاته وانجازاته وبالتالي انتقال ديانج من صفوف مولوديه الجزائرى للاهلى يعد نقله فنيه كبيرة للاعب دون شك والحديث عن احترافه الخارجي أمر شخصي ولكن بالتأكيد تصريحات اللاعب تم تفسيرها بشكل خاطيء