شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة محمد صلاح اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لمواصلة مطاردة جيمي فاردي نجم ليستر سيتي ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف فريقه بيرنلي في الرابعة عصر اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد الفرعون بفارق 3 أهداف عن النجم الإنجليزي المخضرم.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم كالتالي..

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 22 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 19 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 16 هدفًا.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

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راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 15 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

رحيم سترلينج، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم، وهو بطل الموسم الحالى من المسابقة بعد غياب 30 عاما، ويحتل الصدارة برصيد 92 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب مركز الوصافة، بينما يتواجد بيرنلى فى المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وتوقعت صحيفة ليفربول إيكو المحلية أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم:

أليسون؛ أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون؛ فابينيو، فينالدوم، كيتا؛ محمد صلاح، مينامينو، ماني.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفنى الألمانى يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم، وذلك من أجل تحطيم العديد من الأرقام القياسية، من أهمها مواصلة الفوز على ملعب آنفيلد، ومحاولة انهاء الموسم برصيد نقاط يفوق الـ 100 نقطة فى رقم قياسى.

أما فريق بيرنلى فيبحث هو الآخر عن الانتصار من أجل اللعب الموسم المقبل فى مسابقة الدورى الأوروبى.