فورمولا واحد: هاميلتون يرحب بعودة ألونسو ويرغب ببقاء فيتل

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) - رحب بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بعودة البطل السابق الإسباني فرناندو ألونسو الى عالم الفورمولا واحد في الموسم المقبل، مبديا أمله في ان يواصل البطل السابق أيضا، الألماني سيباستيان فيتل، مسيرته على الحلبات رغم افتراقه عن فريق فيراري.

ويسعى هاميلتون هذا الموسم الى إحراز لقب عالمي سابع يعادل به الرقم القياسي الذي يحمله الألماني ميكايل شوماخر. لكن سائق فريق مرسيدس أبدى رغبته في تعزيز حضور "الكبار" على الحلبات لاسيما أبطال العالم السابقين.

ويتواجد على الحلبات حاليا ثلاثة أبطال للعالم، هم هاميلتون حامل اللقب، وفيتل المتوج أربع مرات (2010-2013) مع فريقه السابق ريد بول، والفنلندي كيمي رايكونن (بطل 2007 مع فيراري) سائق ألفا روميو. وسينضم إليهم في الموسم المقبل ألونسو مع رينو، الفريق الفرنسي الذي أحرز معه اللقب في 2005 و2006.

وسبق لهاميلتون وألونسو ان تزاملا في ماكلارين عام 2007، وجمعت بينهما علاقة تنافسية متوترة. وردا على سؤال عما اذا كان يرحب بعودة الإسباني الى حلبات الفئة الأولى التي ابتعد عنها منذ نهاية موسم 2018، قال هاميلتون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، "لماذا لن أرحب بذلك؟".

وتابع في التصريحات التي نشرت السبت "أعتقد انه كلما تواجد سائقون من الطراز العالي، كلما كان ذلك أفضل للرياضة. لم أتحدث إليه لذا لا أعرف الأسباب (العودة)، لكن تهاني له".

وتطرق هاميلتون الى مستقبل فيتل الذي سيرحل عن فيراري في نهاية الموسم الحالي ليحل بدلا منه الإسباني كارلوس ساينز، من دون ان تتضح الوجهة المقبلة للألماني.

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وتبدو خيارات فيتل في التوقيع مع فريق مشارك في بطولة العالم محدودة.

وتشير التقارير الى انه أجرى مباحثات مع رينو قبل تعاقد الأخير مع ألونسو، في حين أدلى مسؤولون في فريق ريد بول ورايسينغ بوينت خلال الأيام الماضية، بتصريحات تستبعد انضمامه الى صفوف أي منهما في 2021.

وشدد هاميلتون على ان فيتل لا يزال قادرا على تقديم الكثير، موضحا "اذا توقف +سيب+ قبل الموعد اللازم، أعتقد ان الأمر سيكون مؤسفا، أعتقد انه ما زال لديه الكثير ليقدمه للرياضة، والكثير لتحقيقه".

وشدد على رغبته في رؤية أكبر قدر ممكن من السائقين البارزين على الحلبة "لذا نريد الاحتفاظ بأبطال العالم. +سيب+ هو بطل عالم، فرناندو بطل عالم، وأعتقد ان هذا ذلك (تواجد الأبطال السابقين على الحلبة) لن يكون الا لمصلحة الرياضة".

وتأتي تصريحات هاميلتون على هامش جائزة ستيريا الكبرى المقررة الأحد على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، وهي الثانية ضمن بطولة العالم 2020.