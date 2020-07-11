بولت مستعد للتفكير بالعودة... اذا طلب منه مدربه ذلك

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كينغستون (أ ف ب) - ألمح العداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت الى استعداده للتفكير بالعودة الى المضمار الذي اعتزل منافساته عام 2017، في حال طلب منه مدربه المخضرم غلين ميلز ذلك.

ويحمل بولت (33 عاما) الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 م و200 م، وتوج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل ان يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017.

وفي مقابلة مع مجلة "فارايتي" الأميركية، شدد بولت على انه لا ينوي العودة عن الاعتزال، لكنه سيفكر بالأمر في حال طلبه ميلز (70 عاما).

وقال "اذا عاد المدرب وقال لي +هيا، فلنقم بذلك+، سأفعل (التفكير بالعودة)، لأنني أثق جدا بمدربي".

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وتابع "أدرك انه اذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف ان الأمر سيكون ممكنا".

ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي لأكثر من 20 عاما.

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