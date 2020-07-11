استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في 15 أيلول/سبتمبر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







اسونسيون (أ ف ب) - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) استئناف كوبا ليبرتادوريس، أبرز مسابقة لأندية القارة، اعتبارا من أيلول/سبتمبر، بعد تعليقها منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان ان كوبا ليبرتادوريس، الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر، على ان تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم، كوبا سوداميريكانا، اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز قوله "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائما بصحة الجميع".

وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلا. وبالنسبة الى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، وربع النهائي في التاسع من كانون الأول/ديسمبر و16 منه، على ان يقام نصف النهائي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 و13 منه.

Advertisements

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار الى انها ستقامان في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.

ومن المقرر ان يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، على ان يقام نهائي المسابقة الثانية في الأرجنتين.

وسبق للاتحاد الأميركي الجنوبي ان اضطر بسبب "كوفيد-19"، الى تأجيل موعد نهائيات بطولته القارية للمنتخبات الوطنية، كوبا أميركا، من صيف العام الحالي الى صيف 2021.