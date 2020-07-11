الامارات | بالفيديو.. أسطورة الملاكمة تايسون يكشف أصوله الإفريقية ويستغرب انتسابه لهذه الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسطورة الملاكمة تايسون يكشف أصوله الإفريقية ويستغرب انتسابه لهذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر أسطورة الملاكة العالمية، الأميركي مايك تايسون لقطات فيديو يتحدث فيها عن أصوله في القارة الإفريقية، وعن البلد الذي يعود إليه أسلافه. وقال تايسون خلال الفيديو إنه متفاجىء من أن أصله يعود إلى الكونغو. وقال إنه بالنسبة له الامر يبدو غريبا، كونه لم يتوقع أبدا أن يكون أصله من الكونغو. وكان تايسون قد أحرى تحليلا للحمض النووي لعلم الأنساب، ما قاده إلى تحديد الكونغو أصلا لعائلته.

ويستعد تايسون في الوقت الراهن لخوض نزالات خيرية، حيث سيعود عن اعتزاله لهذا الغرض، على الرغم من تحذير بعض المختصين له بسبب تقدمه في السن، واحتمال تعرضه لإصابات خطيرة، خاصة وأن النزالات يتوقع أن تكون ضد ملاكمين محترفين، ولن تكون استعراضية.

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